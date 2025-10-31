RBC Bearings Aktie
WKN: A0ETU2 / ISIN: US75524B1044
|
31.10.2025 14:06:29
RBC Bearings Guides Q3 Revenue In Line With Estimates - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the second quarter on Friday, RBC Bearings Inc. (RBC) said it expects net sales for the third quarter in a range of approximately $454.0 million to $462.0 million.
On average, six analysts polled expect the company to report revenues of $457.84 million for the quarter.
