RBC Bearings Guides Q3 Revenue In Line With Estimates - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the second quarter on Friday, RBC Bearings Inc. (RBC) said it expects net sales for the third quarter in a range of approximately $454.0 million to $462.0 million.

On average, six analysts polled expect the company to report revenues of $457.84 million for the quarter.

