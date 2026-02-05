RBC Bearings Aktie
WKN: A0ETU2 / ISIN: US75524B1044
|
05.02.2026 14:06:29
RBC Bearings Incorporated Reports Advance In Q3 Income
(RTTNews) - RBC Bearings Incorporated (RBC) reported earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $67.4 million, or $2.13 per share. This compares with $56.9 million, or $1.82 per share, last year.
Excluding items, RBC Bearings Incorporated reported adjusted earnings of $96.3 million or $3.04 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 17.0% to $461.6 million from $394.4 million last year.
RBC Bearings Incorporated earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $67.4 Mln. vs. $56.9 Mln. last year. -EPS: $2.13 vs. $1.82 last year. -Revenue: $461.6 Mln vs. $394.4 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 495.0 M To $ 505.0 M
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RBC Bearings IncShs
|
04.02.26
|Ausblick: RBC Bearings präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: RBC Bearings präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: RBC Bearings legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu RBC Bearings IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|RBC Bearings IncShs
|516,78
|0,13%