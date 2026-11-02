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02.11.2026 06:31:29
RBC Bearings mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
RBC Bearings hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 2,96 USD. Im letzten Jahr hatte RBC Bearings einen Gewinn von 1,90 USD je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat RBC Bearings mit einem Umsatz von insgesamt 524,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 455,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15,22 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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