RBC Bearings öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

RBC Bearings hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,89 USD, nach 2,30 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 518,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 437,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 9,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 7,70 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,87 Milliarden USD – ein Plus von 14,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem RBC Bearings 1,64 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at