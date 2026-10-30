RBC Bearings Sees Double-digit Revenue Growth In Q3 - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the second quarter on Friday, RBC Bearings Inc. (RBC) said it expects net sales for the third quarter of fiscal 2027 in a range of approximately $520.0 million to $525.0 million, up from $461.6 million in the prior-year quarter, for a growth rate of 12.7 to 13.7 percent.

In Friday's pre-market trading, RBC is trading on the NYSE at $498.00, up $2.26 or 0.46 percent.

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