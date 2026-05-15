RBC Bearings Aktie
WKN: A0ETU2 / ISIN: US75524B1044
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15.05.2026 14:19:02
RBC Bearings Sees Growth In Q1 Revenue - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the second quarter on Friday, RBC Bearings Inc. (RBC) said it expects net sales for the first quarter of fiscal 2027 in a range of approximately $500.0 million to $510.0 million.
In Friday's pre-market trading, RBC is trading on the NYSE at $621.00, up $8.98 or 1.47 percent.
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