RBC Bearings Aktie

RBC Bearings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ETU2 / ISIN: US75524B1044

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15.05.2026 14:19:02

RBC Bearings Sees Growth In Q1 Revenue - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the second quarter on Friday, RBC Bearings Inc. (RBC) said it expects net sales for the first quarter of fiscal 2027 in a range of approximately $500.0 million to $510.0 million.

In Friday's pre-market trading, RBC is trading on the NYSE at $621.00, up $8.98 or 1.47 percent.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com

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