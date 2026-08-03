RBC Bearings stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

RBC Bearings hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

RBC Bearings hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 519,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 436,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at