RBC Bearings stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

RBC Bearings hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,90 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,65 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 455,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RBC Bearings 397,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at