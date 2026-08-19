adidas Aktie
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19.08.2026 13:04:00
RBC bestätigt "Outperform" für adidas-Aktie - Aktie reagiert kaum
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für adidas auf "Outperform" belassen. Die RBC-Umfrage zum Schulanfang deute für die Sportartikelbranche in den USA auf eine Belebung und in China auf ein recht stabiles Geschäft hin, schrieb Piral Dadhania in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. adidas sei in der Gunst zur Nummer Eins avanciert und habe Nike auf Platz Zwei verdrängt.
Die adidas-Aktie reagiert unbeeindruckt und pendelt auf XETRA bei 154,70 Euro um ihren Vortagesstand.
/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 18:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 00:45 / EDT
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
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