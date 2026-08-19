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Favoritenwechsel 19.08.2026 13:04:00

RBC bestätigt "Outperform" für adidas-Aktie - Aktie reagiert kaum

RBC bestätigt "Outperform" für adidas-Aktie - Aktie reagiert kaum

RBC bleibt für adidas optimistisch: Eine Umfrage zum Schulanfang zeigt den Sportartikelhersteller bei US-Konsumenten auf Platz eins - vor Erzrivale Nike.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für adidas auf "Outperform" belassen. Die RBC-Umfrage zum Schulanfang deute für die Sportartikelbranche in den USA auf eine Belebung und in China auf ein recht stabiles Geschäft hin, schrieb Piral Dadhania in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. adidas sei in der Gunst zur Nummer Eins avanciert und habe Nike auf Platz Zwei verdrängt.

Die adidas-Aktie reagiert unbeeindruckt und pendelt auf XETRA bei 154,70 Euro um ihren Vortagesstand.

/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 18:09 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 00:45 / EDT

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

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Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.
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