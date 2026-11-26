Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Expertenstimme
|
26.11.2026 09:45:00
RBC bleibt bei Outperform: Rheinmetall-Aktie profitiert trotz niedrigerem Kursziel
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rheinmetall vor dem Kapitalmarkttag von 1600 auf 1300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Düsseldorfer dürften ihre Ziele bis 2030 zurechtstutzen, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Er erwartet sie jedoch leicht über dem aktuellen Umsatzkonsens von 35,6 Milliarden Euro. Auch mit Blick auf die Gewinnschätzungen hält er die Markterwartungen für übertrieben vorsichtig. Die Senkung der mittelfristigen Ziele sei also bereits mehr als eingepreist, stellte Moody klar.
Die Rheinmetall-Aktie gewinnt auf XETRA 4,32 Prozent auf 767,60 Euro.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 17:52 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 00:45 / EST
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