EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|Tubulis-Übernahme im Blick
|
08.04.2026 09:28:00
RBC bleibt optimistisch für EVOTEC: Aktie im Plus - Nettoverlust beinahe halbiert
Pharmawirkstoffentwickler EVOTEC halbiert fast Nettoverlust
Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler EVOTEC hat im vergangenen Jahr weniger stark in den roten Zahlen gesteckt als ein Jahr zuvor. Der Verlust nach Steuern habe sich mit knapp 104 Millionen Euro fast halbiert, teilte das Unternehmen am Mittwoch bei Vorlage der endgültigen Jahreszahlen mit. 2024 hatte das Minus noch gut 196 Millionen Euro betragen. Eine Dividende wird es für die Aktionäre weiterhin nicht geben. Derzeit erwirtschafte Evotec keinen ausschüttungsfähigen Bilanzgewinn, hieß es. Zudem sollen potenzielle zukünftige Gewinne in Wachstum fließen.
Die Hanseaten hatten bereits Mitte März Eckdaten veröffentlicht sowie Ziele für das laufende Jahr und darüber hinaus ausgegeben. Diese bestätigte die Führungsspitze nun.
Im XETRA-Handel gewinnt die EVOTEC-Aktie zeitweise 6,4 Prozent auf 4,76 Euro.
/rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 11:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 11:09 / EDT
NEW YORK (dpa-AFX)
Analysen zu EVOTEC SE
|07.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|EVOTEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|10.03.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|07.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|EVOTEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|10.03.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|07.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|EVOTEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.02.26
|EVOTEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|EVOTEC SE
|4,87
|8,21%
