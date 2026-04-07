EVOTEC Aktie

EVOTEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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Tubulis-Übernahme im Blick 07.04.2026 20:51:00

RBC bleibt optimistisch für EVOTEC: Aktie weiterhin mit "Outperform" bewertet

RBC bleibt optimistisch für EVOTEC: Aktie weiterhin mit "Outperform" bewertet

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EVOTEC auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen.

Finanzielle Vorteile für EVOTEC aus der Übernahme von Tubulis durch den US-Pharmariesen Gilead dürften Investoren in den fairen Wert der EVOTEC-Aktien bislang nicht eingepreist haben, vermutete Charles Weston in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die in Aussicht gestellten etwa 100 Millionen Euro entsprächen etwa elf Prozent der Marktkapitalisierung von EVOTEC.

/rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 11:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 11:09 / EDT

NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

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