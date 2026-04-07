EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|Tubulis-Übernahme im Blick
|
07.04.2026 20:51:00
RBC bleibt optimistisch für EVOTEC: Aktie weiterhin mit "Outperform" bewertet
Finanzielle Vorteile für EVOTEC aus der Übernahme von Tubulis durch den US-Pharmariesen Gilead dürften Investoren in den fairen Wert der EVOTEC-Aktien bislang nicht eingepreist haben, vermutete Charles Weston in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die in Aussicht gestellten etwa 100 Millionen Euro entsprächen etwa elf Prozent der Marktkapitalisierung von EVOTEC.
/rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 11:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 11:09 / EDT
NEW YORK (dpa-AFX)
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Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
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