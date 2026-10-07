RBC Aktie
ISIN: US74925R1077
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07.10.2026 12:27:14
RBC BlueBay ernennt neuen Schweiz-Chef
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RBC BlueBay. (Bild: zVg)">
Ein erfahrener Asset-Management-Manager übernimmt die Leitung des Schweizer Geschäfts von RBC BlueBay und soll den Wachstumskurs des Unternehmens auf dem hiesigen Markt weiter vorantreiben.
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