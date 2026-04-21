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Aktienempfehlung 21.04.2026 16:04:47

RBC Capital Markets: Beiersdorf-Aktie erhält Underperform

RBC Capital Markets: Beiersdorf-Aktie erhält Underperform

RBC Capital Markets-Analyst Wassachon Udomsilpa hat eine gründliche Analyse des Beiersdorf-Papiers durchgeführt.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf nach Eckdaten zum ersten Quartal von 70 auf 68 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Auch wenn die jüngsten Absatzzahlen von Nivea vielversprechend seien, stehe die Marke angesichts eines volatilen Konsumumfelds weiterhin vor Herausforderungen aufgrund einer komplizierten Preispositionierung und eines intensiven Wettbewerbs, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund reduziere sie ihre Wachstumsprognose für die Consumer-Sparte.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Beiersdorf-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Beiersdorf-Aktie wies um 15:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 74,96 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 9,28 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 542 633 Beiersdorf-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 gab die Aktie um 20,0 Prozent nach. Die Quartalsbilanz für Q2 2026 wird am 05.08.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 08:57 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 08:57 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com,Beiersdorf AG

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