RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für adidas-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania ist inzwischen etwas vorsichtiger für die Luxusbranche im kommenden Jahr, wie er in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse schrieb. Adidas bleibt derweil im Sportartikelsegment seine erste Wahl wegen starker Umsatz- und Margendynamik sowie einer attraktiven Bewertung. Die Konkurrenten Nike und Puma seien beide damit beschäftigt, ihre eigene Wende herbeizuführen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die adidas-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:48 Uhr 2,0 Prozent auf 146,05 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 36,94 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 75 463 adidas-Aktien umgesetzt. Das Papier büßte seit Anfang des Jahres 2026 12,0 Prozent ein. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte adidas am 29.10.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 23:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:45 / EDT



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