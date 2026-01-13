Siemens Energy Aktie

Investment-Tipp 13.01.2026 14:43:48

RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für Siemens Energy-Aktie

RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für Siemens Energy-Aktie

RBC Capital Markets hat eine sorgfältige Analyse der Siemens Energy-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Energy von 136 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein Analystenteam um Mark Fielding stellte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie zum Kapitalgütersektor die Frage, ob es 2026 endlich die Erholung geben wird, die man sich im zweiten Halbjahr verspreche. Das Wirtschaftsumfeld bleibe aber unsicher und so dürften die Ausblicke in der Branche nicht besonders optimistisch klingen. Weil die Bewertungen im Sektor nicht generell günstig seien, sollten Anleger bei Einzelwerten selektiv vorgehen. Seine Favoriten sind Metso, Weir, Siemens Energy, Rotork, Rolls-Royce und Melrose.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens Energy-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 14:27 Uhr 0,3 Prozent auf 127,85 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 17,32 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten 707 763 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Siemens Energy AG

13:51 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
12:57 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.01.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
06.01.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
19.12.25 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Siemens Energy AG 129,60 0,93% Siemens Energy AG

Börse aktuell - Live Ticker

Start der Berichtssaison: ATX nach neuen Allzeithochs tiefer -- DAX stabil -- Wall Street leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Dienstagshandel in Rot, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Wall Street zeigt sich schwächer. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

