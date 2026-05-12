Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Siemens Energy-Analyse im Fokus
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12.05.2026 10:01:47
RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für Siemens Energy-Aktie
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Die endgültigen Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal hätten die vorläufigen Eckdaten bestätigt, schrieb Colin Moody am Dienstag. Besonders positiv wertete er das ausgedehnte Aktienrückkaufvolumen des Energietechnikkonzerns.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:45 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 174,86 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 14,38 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 244 128 Stück. Auf Jahressicht 2026 kletterte das Papier um 45,9 Prozent. Am 12.05.2026 dürfte Siemens Energy die Bilanz für Q2 2026 veröffentlichen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:05 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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