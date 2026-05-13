Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Experten-Einschätzung
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13.05.2026 10:04:47
RBC Capital Markets bescheinigt Sector Perform für Allianz-Aktie
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Versicherer habe einen guten Jahresstart hingelegt und sei in puncto Jahresziele auf dem richtigen Weg, schrieb Ben Cohen am Mittwochin seiner ersten Reaktion.
Aktieninformation im Fokus: Die Allianz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung
Um 09:48 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 375,30 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 6,58 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 105 914 Allianz-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 0,5 Prozent. Die kommenden Q1 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 13.05.2026 veröffentlicht.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:12 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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