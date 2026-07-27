Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Bewertung im Fokus
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27.07.2026 13:19:47
RBC Capital Markets bescheinigt Sector Perform für Allianz-Aktie
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Allianz vor der Berichtssaison der europäischen Versicherer von 400 auf 440 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Wegen geringer Naturkatastrophenschäden erwarte er im Bereich Schaden- und Unfallversicherung starke Resultate, schrieb Ben Cohen in einem am Montag vorliegenden Sektorausblick. Darauf deuteten schon die Eckdaten des Rückversicherers Munich Re hin. Für Branchenvertreter mit bedeutenden Vermögensverwaltungssparten wie die Allianz hätten sich die Kapitalmärkte positiv entwickelt.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Allianz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 13:02 Uhr 0,9 Prozent. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 2,11 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 138 527 Allianz-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Anteilsschein 15,4 Prozent. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2026 wird für den 07.08.2026 terminiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 00:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 00:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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