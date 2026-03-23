GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
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23.03.2026 15:52:48
RBC Capital Markets bescheinigt Sector Perform für GEA-Aktie
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Die jüngste Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüter-Unternehmen habe seinen Erwartungen insgesamt entsprochen, schrieb Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. 2026 dürfte für den Sektor ein Jahr des Fortschritts werden, der sich aus organischem Umsatzwachstum und eigenen Anstrengungen vor dem Hintergrund eines uneinheitlichen Marktumfelds ergibt. Der Nahost-Krieg sei eindeutig ein Risikofaktor, auch wenn die bisherigen Störungen begrenzt seien.
Aktienbewertung im Detail: Die GEA-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die GEA-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:36 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 60,35 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 5,55 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 141 667 GEA-Aktien den Besitzer. Das Papier stieg auf Jahressicht 2026 um 4,4 Prozent. Die GEA-Bilanz für Q1 2026 wird am 11.05.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:57 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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