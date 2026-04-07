RBC Capital Markets bescheinigt Sector Perform für GEA-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach einer Veranstaltung mit Analysten auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Dort habe es nichts substantiell Neues gegeben, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dem Anlagenhersteller zufolge hat der Krieg im Nahen Osten voraussichtlich keine größeren Auswirkungen auf die Nachfrage, die Lieferketten und die Kostenbasis.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die GEA-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktionäre schickten das Papier von GEA nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:39 Uhr 1,0 Prozent auf 61,55 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 7,39 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 119 435 GEA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 6,5 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.05.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 09:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 09:44 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.