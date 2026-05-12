Mercedes-Benz Group Aktie

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

Analyse im Blick 12.05.2026 10:04:50

RBC Capital Markets bescheinigt Sector Perform für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

RBC Capital Markets hat eine eingehende Prüfung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Profitabilität der Autosparte im ersten Quartal habe den Erwartungen entsprochen und der Jahresausblick sei intakt, schrieb Tom Narayan am Montagabend. Als kurzfristigen Kurstreiber sieht er einen möglichen Teilverkauf der Beteiligung an Daimler Truck.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 09:48 Uhr ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 50,18 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 11,60 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 197 030 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 10,6 Prozent zu Buche. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 28.07.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 17:43 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 17:43 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

12.05.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
08.05.26 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
04.05.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
