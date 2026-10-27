Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Aktienanalyse
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27.10.2026 13:28:47
RBC Capital Markets bescheinigt Sector Perform für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einem eingetrübten Jahresausblick auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die reduzierten Jahresziele des Autobauers lägen unter den Konsensschätzungen, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine zentrale Frage sei nun, wie sich die steigenden Kosten auf die Zahlen für 2027 auswirken werden.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 13:12 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,5 Prozent auf 39,91 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 10,25 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 1 819 034 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 28,9 Prozent zu Buche. Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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