RBC Capital Markets bescheinigt Sector Perform für MTU Aero Engines-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat MTU auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. In seiner Branchenbetrachtung vom Freitag geht Mark Fielding davon aus, dass sich die noch am Anfang stehende Erholung europäischer Industrieunternehmen dank der Entspannung im Nahen Osten fortsetzt. Im zweiten Halbjahr sollten die Ergebnisse (Ebita) gegenüber der ersten Jahreshälfte deutlich steigen, allerdings vor allem wegen unternehmensspezifischer Engagements in langfristigen Wachstumsbereichen wie Rechenzentren, Energieinvestitionen und Produktionsverlagerungen ins nahe Ausland. Auch wegen der hohen Bewertungen bleibt Fielding bei der Titelauswahl recht selektiv. Er bevorzugt weiter Unternehmen mit vergleichsweise sicheren Wachstumsaussichten wie Metso, Weir, Siemens Energy, Alfa Laval, Rotork, Rolls-Royce und Melrose, sieht aber auch attraktive Kaufgelegenheiten bei Daimler Truck, Sandvik und Vesuvius.

Aktienanalyse online: Die MTU Aero Engines-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere um 09:22 Uhr 1,7 Prozent. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 4,02 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 11 198 MTU Aero Engines-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 kletterte die Aktie um 8,3 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:16 / EDT





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