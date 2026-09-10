RBC Capital Markets beurteilt Daimler Truck-Aktie mit Outperform

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Daimler Truck von 58 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der nordamerikanische Nutzfahrzeugmarkt sei im Erholungsmodus, und Daimler Truck habe wegen des hohen Geschäftsanteils dort das größte Aufwärtspotenzial, schrieb Nick Housden in einer am Donnerstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Er verwies auf eine glaubwürdige Selbsthilfestory, eine erfreuliche Dividendenrendite und die laufenden Aktienrückkäufe. Daimler Truck werde zudem mit einem gut 50-prozentigen Abschlag auf den US-Konkurrenten Paccar gehandelt, dessen Aktie Housdon auf "Outperform" hochstufte. Beim schwedischen Wettbewerber Volvo begrenze das stärkere europäische Geschäft das positive Überraschungspotenzial für die Gewinne.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Daimler Truck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Daimler Truck-Aktie notierte um 14:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 43,78 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 43,90 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Bisher wurden heute 154 154 Daimler Truck-Aktien gehandelt. Das Papier kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 22,6 Prozent aufwärts. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Daimler Truck am 06.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:49 / EDT





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