Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Aktuelle Analyse
|
12.03.2026 11:43:47
RBC Capital Markets beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Outperform
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Die bestätigte Zielmarke für die Rendite auf das materielle (ROTE) in diesem Jahr übertreffe die Konsensschätzung, schrieb Anke Reingen am Donnerstag.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Deutsche Bank-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Aktie notierte um 11:27 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,5 Prozent auf 26,19 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 45,09 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2 508 407 Deutsche Bank-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 20,9 Prozent nach unten.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|25,69
|0,33%
