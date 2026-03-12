Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

Aktuelle Analyse 12.03.2026 11:43:47

RBC Capital Markets beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Outperform

Die Deutsche Bank-Aktie wurde von RBC Capital Markets genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Die bestätigte Zielmarke für die Rendite auf das materielle (ROTE) in diesem Jahr übertreffe die Konsensschätzung, schrieb Anke Reingen am Donnerstag.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Deutsche Bank-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie notierte um 11:27 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,5 Prozent auf 26,19 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 45,09 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2 508 407 Deutsche Bank-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 20,9 Prozent nach unten.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:55 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,D K Grove / Shutterstock.com

