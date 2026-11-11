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Aktienempfehlung 11.11.2026 15:28:49

RBC Capital Markets beurteilt GEA-Aktie mit Outperform

RBC Capital Markets beurteilt GEA-Aktie mit Outperform

RBC Capital Markets-Analyst Sebastian Kuenne hat sich das GEA-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea von 76 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Anlagenbauer habe eine sehr starke Auftragsdynamik verzeichnet im dritten Quartal, schrieb Sebastian Kuenne am Mittwoch in seinem Resümee zum Bericht. Mit Blick auf 2027 hebt er die Chancen im Geschäft mit der Pharmabranche hervor.

Zwischen Kursziel und Realität: Die GEA-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die GEA-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 72,85 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 8,44 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 56 117 GEA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 legte der Anteilsschein um 28,9 Prozent zu. Die Veröffentlichung der GEA-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.03.2027.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Bewertung: GEA-Aktie mit Neutral

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