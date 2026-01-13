RBC Capital Markets beurteilt Heidelberg Materials-Aktie mit Sector Perform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 233 Euro belassen. Anthony Codling berücksichtigte in einer am Dienstag vorliegenden Studie aktuelle Währungs- und Wettereinflüsse in seinen Schätzungen für den Baustoffkonzern. Diese seien aber nicht groß genug, um etwas an der Einschätzung und dem Kursziel der Aktie zu ändern.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der Analyse

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:36 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 228,70 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 1,88 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 86 658 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 12:10 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 12:10 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.