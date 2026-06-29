Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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Aktuelle Analyse 29.06.2026 14:52:47

RBC Capital Markets beurteilt Heidelberg Materials-Aktie mit Sector Perform

RBC Capital Markets beurteilt Heidelberg Materials-Aktie mit Sector Perform

Die Heidelberg Materials-Aktie wurde von RBC Capital Markets genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 221 auf 217 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Anthony Codling kappte seine Prognosen für 2026 am Montag etwas aufgrund aktueller Währungsparameter und leicht gesunkener Wachstumserwartungen. Seine Ebit-Prognose liege aber noch im Rahmen der Zielspanne, betonte der Experte in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende Juli.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie notierte um 14:36 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 6,8 Prozent auf 171,85 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 26,27 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 294 919 Heidelberg Materials-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 21,4 Prozent nach unten.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:58 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

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