RBC Capital Markets hat die Rheinmetall-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rheinmetall anlässlich reduzierter Mittelfristziele im Rahmen des Kapitalmarkttages mit einem Kursziel von 1300 Euro auf "Outperform" belassen. Die erwartungsgemäße Korrektur des Ausblicks auf 2030 sei unterstützend und ein Balanceakt zwischen der Festlegung realisierbarer Ziele sowie einer nach wie vor überzeugenden Wachstumsstory, schrieb Colin Moody am Freitag. Ebenfalls positiv zu werten sei die Fokussierung auf ein breiteres Portfolio und die zunehmende Diskussion über die Steigerung der Aktionärsrenditen. Das Chance/Risiko-Verhältnis sei attraktiv.

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Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,7 Prozent auf 793,80 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 63,77 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten 186 358 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 48,6 Prozent zurück. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Rheinmetall wird am 11.03.2027 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 04:53 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 04:53 / EST



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