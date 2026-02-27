RBC Capital Markets beurteilt Scout24-Aktie mit Outperform

Hier sind die Erkenntnisse von RBC Capital Markets-Analyst Wassachon Udomsilpa, der das Scout24-Papier näher betrachtet hat.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Scout24 von 130 auf 115 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analystin Wassachon Udomsilpa aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Schätzungen nach dem Bericht zum vierten Quartal. Gesenkte Wachstumsprognosen begründete sie vor allem mit konservativeren Erwartungen an die spanischen Plattformen Fotocasa und Habitaclia sowie niedrigeren Margenannahmen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Scout24-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Scout24-Aktie konnte um 16:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 71,40 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 61,06 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden heute 192 058 Scout24-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 16,8 Prozent abwärts. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 09:07 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 09:07 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.