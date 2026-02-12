RBC Capital Markets beurteilt Siemens-Aktie mit Sector Perform

RBC Capital Markets-Analyst Mark Fielding hat sich intensiv mit dem Siemens-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens nach einer Analystenkonferenz zu den Quartalszahlen von 245 auf 270 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Mark Fielding hob am Donnerstagmittag seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für das Geschäftsjahr 2025/26 in Reaktion auf starke Quartalsergebnisse und den verbesserten Ausblick.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 14:33 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 6,1 Prozent auf 271,80 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 0,66 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 288 725 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2026 um 13,7 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 12.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:16 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:16 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.