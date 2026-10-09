Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Aktie bewertet
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09.10.2026 11:52:50
RBC Capital Markets: Daimler Truck-Aktie erhält Outperform
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz wahrscheinlich fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Daimler Truck befinde sich in einer zyklischen Erholung, die Aktien seien attraktiv bewertet.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Daimler Truck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 11:35 Uhr stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 41,09 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 53,32 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 131 791 Daimler Truck-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 stieg die Aktie um 15,1 Prozent. Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2026 veröffentlicht.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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