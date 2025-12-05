RBC Capital Markets gibt Airbus SE-Aktie Outperform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Die Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers im November hätten den Markterwartungen entsprochen, schrieb Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zur Auslieferung der restlichen Jets, um das gesenkte Jahresziel noch zu erreichen, sei Airbus durchaus in der Lage.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Airbus SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 17:27 Uhr bei 196,96 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 21,85 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. 205 106 Airbus SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2025 ging es für die Aktie um 30,4 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Airbus SE am 19.02.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 09:22 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 09:22 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.