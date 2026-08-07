Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Einstufung im Blick
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07.08.2026 13:34:48
RBC Capital Markets gibt Allianz-Aktie Sector Perform
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 440 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die positive Überraschung im operativen Geschäft des zweiten Quartals zeuge von der breiten Ausrichtung der Münchner, schrieb Ben Cohen am Freitag nach dem Bericht.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Allianz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Zum Vortag unverändert notierte die Allianz-Aktie um 13:18 Uhr im XETRA-Handel bei 440,30 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 0,07 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 473 681 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2026 17,9 Prozent. Die Allianz-Bilanz für Q2 2026 wird am 07.08.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:44 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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