RBC Capital Markets gibt Daimler Truck-Aktie Outperform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Nick Housden wertete am Dienstag den "RBC Truck Tracker" mit wichtigen Daten von den Lkw-Märkten in Nordamerika und Europa aus. Für Daimler Truck senkte er seine Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) 2026 um 13 Prozent, da das Unternehmen stark vom angeschlagenen nordamerikanischen Markt abhängig sei. Er hält die Aktien aber für günstig bewertet.

Das Papier von Daimler Truck befand sich um 13:50 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 35,65 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 17,81 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 319 327 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2025 stieg der Anteilsschein um 1,6 Prozent. Am 19.03.2026 wird Daimler Truck voraussichtlich schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 19:03 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.