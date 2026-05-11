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GEA Aktie

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WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

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GEA-Analyse im Fokus 11.05.2026 12:07:48

RBC Capital Markets gibt GEA-Aktie Sector Perform

RBC Capital Markets gibt GEA-Aktie Sector Perform

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der GEA-Aktie durch RBC Capital Markets.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Bericht des Anlagenbauers sei ein wenig besser als erwartet ausgefallen, schrieb Sebastian Kuenne am Montag in seiner ersten Reaktion. Den Auftragsbestand bezeichnete er als "gesund" und sieht Chancen für ein beschleunigtes Umsatzwachstum in den kommenden Quartalen.

Aktienanalyse online: Die GEA-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die GEA-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:50 Uhr mit Abschlägen von 5,1 Prozent bei 56,20 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 1,42 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 170 642 GEA-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 0,6 Prozent zu Buche. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 11.05.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:19 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:19 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: GEA

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