RBC Capital Markets gibt MTU Aero Engines-Aktie Sector Perform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Sector Perform" belassen. Mark Fielding zog am Donnerstag nach der Berichtssaison im Kapitalgütersektor das Fazit, dass das zweite Quartal das stärkste seit drei Jahren gewesen sei. Das Wachstum werde weiterhin vom Rechenzentren-Ausbau für KI und der Luft- und Raumfahrtindustrie angeführt, aber auch in der Breite habe sich die Branchendynamik verbessert. Reizvoll seien vor diesen Hintergründen die Aktien von Schneider Electric, Siemens Energy, Melrose, Metso und Weir. Als eher zyklisch attraktiv wertete er Daimler Truck und Vesuvius.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 11:33 Uhr fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 364,00 EUR ab. Also weist das Papier noch Spielraum von 0,27 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten 7 796 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 3,6 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte MTU Aero Engines am 29.10.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT



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