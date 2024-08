RBC Capital Markets gibt Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Sector Perform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 487 Euro belassen. Der Rückversicherer habe ein weiteres solides Quartal hinter sich, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 10:27 Uhr um 0,2 Prozent auf 434,40 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 12,11 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 51 427 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Seit Jahresbeginn 2024 ging es für die Aktie um 20,1 Prozent nach oben. Am 08.08.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz für Q2 2024 veröffentlichen.

