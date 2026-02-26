Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

Rating im Fokus 26.02.2026 13:22:47

RBC Capital Markets gibt Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Sector Perform

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers durch RBC Capital Markets-Analyst Ben Cohen.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die unerwartet hohe Solvabilitätsrate sei ein Höhepunkt im Bericht des Rückversicherers, schrieb Ben Cohen in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Enttäuscht habe der Rückgang der Einnahmen in der Schaden- und Unfallabsicherung.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 13:06 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 542,60 EUR abwärts. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 10,58 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 224 291 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Das Papier fiel auf Jahressicht 2026 um 3,5 Prozent zurück. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:15 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images

Aktien in diesem Artikel

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 553,80 0,91% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen im Rückwärtsgang -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notieren schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

