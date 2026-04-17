RBC Capital Markets gibt Siemens-Aktie Sector Perform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens nach Details zur geplanten Abspaltung eines größeren Anteils an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers (SHL) auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Das langsamere Tempo der Healthineers-Ausgliederung dürfte einige Anleger enttäuschen, sei aber angesichts des engen Zeitrahmens für die außerordentliche Hauptversammlung stets ein Risiko gewesen, schrieb Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14:36 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 240,75 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 12,15 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 827 345 Siemens-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 2,8 Prozent zu Buche. Siemens wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 13.05.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 07:33 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 07:33 / EDT



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