Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Papier unter der Lupe
|
17.04.2026 14:52:47
RBC Capital Markets gibt Siemens-Aktie Sector Perform
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens nach Details zur geplanten Abspaltung eines größeren Anteils an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers (SHL) auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Das langsamere Tempo der Healthineers-Ausgliederung dürfte einige Anleger enttäuschen, sei aber angesichts des engen Zeitrahmens für die außerordentliche Hauptversammlung stets ein Risiko gewesen, schrieb Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Studie.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14:36 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 240,75 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 12,15 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 827 345 Siemens-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 2,8 Prozent zu Buche. Siemens wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 13.05.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 07:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 07:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens AG
|
17.04.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 klettert zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
17.04.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.04.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
17.04.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.04.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
17.04.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag stärker (finanzen.at)
|
17.04.26
|Gewinne in Frankfurt: So performt der DAX aktuell (finanzen.at)
|
17.04.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Siemens AG
|17.04.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.04.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.04.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|26.03.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|26.03.26
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|23.03.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|246,00
|2,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.