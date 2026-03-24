RBC Capital Markets gibt Siemens Healthineers-Aktie Outperform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Die entscheidende Information sei die Belastung durch den Nahost-Krieg gewesen, gerade für die Lieferkette, schrieb Natalia Webster am Dienstag über ein Analysten-Update vor den Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal vom Vorabend. Letztlich hält sie die Bayern für so gut positioniert, dass sie damit klarkommen sollten.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Healthineers-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Mit einem Wert von 36,67 EUR bewegte sich die Siemens Healthineers-Aktie um 10:51 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 49,99 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 97 693 Siemens Healthineers-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 16,4 Prozent zu Buche. Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 07.05.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 03:33 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 03:33 / EDT



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