RBC Capital Markets: Hannover Rück-Aktie erhält Sector Perform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Nettogewinn des Rückversicherers habe positiv überrascht, schrieb Ben Cohen am Montag. Bei der Bewertung der Resultate werde der Fokus wahrscheinlich auf dem Tempo der Erholung der Schaden- und Unfallversicherungsumsätze liegen und darauf, ob diese Entwicklung bis ins Schlussquartal hinein nachhaltig ist. Ein weiterer Schwerpunkt werde der Spielraum für den weiteren Aufbau von Rückstellungsreserven sein.

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Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:11 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 288,40 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 2,91 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 34 441 Hannover Rück-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 legte das Papier um 13,8 Prozent zu.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 02:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 02:33 / EST





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