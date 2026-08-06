RBC Capital Markets: Outperform für Commerzbank-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal habe die Erwartungen zwar übertroffen, der Geschäftsmix sei allerdings ziemlich durchwachsen, schrieb Anke Reingen am Donnerstag nach dem Bericht. Die Jahresziele hätten aber Bestand.

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Um 09:32 Uhr fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 39,24 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 9,58 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. 455 745 Commerzbank-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 gewann die Aktie 12,0 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q2 2026 wird Commerzbank voraussichtlich am 06.08.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:02 / EDT



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