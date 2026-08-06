Commerzbank Aktie

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WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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Papier unter der Lupe 06.08.2026 09:48:08

RBC Capital Markets: Outperform für Commerzbank-Aktie

RBC Capital Markets: Outperform für Commerzbank-Aktie

RBC Capital Markets hat die Commerzbank-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal habe die Erwartungen zwar übertroffen, der Geschäftsmix sei allerdings ziemlich durchwachsen, schrieb Anke Reingen am Donnerstag nach dem Bericht. Die Jahresziele hätten aber Bestand.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Commerzbank-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 09:32 Uhr fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 39,24 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 9,58 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. 455 745 Commerzbank-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 gewann die Aktie 12,0 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q2 2026 wird Commerzbank voraussichtlich am 06.08.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:02 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Commerzbank AG,360b / Shutterstock.com

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