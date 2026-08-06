Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Papier unter der Lupe
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06.08.2026 09:48:08
RBC Capital Markets: Outperform für Commerzbank-Aktie
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal habe die Erwartungen zwar übertroffen, der Geschäftsmix sei allerdings ziemlich durchwachsen, schrieb Anke Reingen am Donnerstag nach dem Bericht. Die Jahresziele hätten aber Bestand.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Commerzbank-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Um 09:32 Uhr fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 39,24 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 9,58 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. 455 745 Commerzbank-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 gewann die Aktie 12,0 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q2 2026 wird Commerzbank voraussichtlich am 06.08.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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07:33
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05.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.05.26
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital
|17.07.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.05.26
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.05.26
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|17.03.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|39,26
|0,31%