Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Experten-Analyse
|
11.11.2026 15:28:49
RBC Capital Markets: Outperform für Siemens Energy-Aktie
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Das vierte Geschäftsquartal sei stark gelaufen, schrieb Colin Moody am Mittwochmorgen nach dem Bericht. Die Signale für 2027 und auf mittlere Sicht seien beruhigend.
Aktieninformation im Fokus: Die Siemens Energy-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung
Die Aktie legte um 15:12 Uhr in der XETRA-Sitzung 8,5 Prozent auf 130,08 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 53,75 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 2 210 818 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 8,5 Prozent nach oben. Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2026 veröffentlicht.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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