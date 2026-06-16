Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Analyse im Fokus 16.06.2026 10:37:47

RBC Capital Markets: Outperform für Zalando-Aktie

RBC Capital Markets: Outperform für Zalando-Aktie

Das Zalando-Papier wurde einer genauen Prüfung durch RBC Capital Markets-Analyst Richard Chamberlain unterzogen.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Innerhalb der europäischen Einzelhandelsbranche sei Zalando hinsichtlich der Marktkapitalisierung von Rang 64 im Jahr 2024 auf zuletzt Platz 71 zurückgefallen, schrieb Richard Chamberlain in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Belastet hätten die Aktien des Online-Modehändlers Bedenken bezüglich der Margen und die Sorge vor agierender Künstlicher Intelligenz.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Zalando-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 10:20 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 24,13 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 16,04 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 114 788 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 4,8 Prozent. Zalando wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 04.08.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 22:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: iStockphoto,nitpicker / Shutterstock.com

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Zalando 24,26 2,84% Zalando

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