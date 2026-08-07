RBC Capital Markets: Outperform-Note für Daimler Truck-Aktie

RBC Capital Markets hat eine eingehende Prüfung der Daimler Truck-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Outperform" belassen. Der Auftragseingang des Lkw-Konzerns sei mau ausgefallen, schrieb Nick Housden am Freitag. Die Jahresziele hätten aber Bestand.

Aktienanalyse online: Die Daimler Truck-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 10:03 Uhr ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,2 Prozent auf 46,06 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 12,90 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 481 704 Stück gehandelt. Die Aktie legte auf Jahressicht 2026 um 29,0 Prozent zu. Am 07.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:19 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:19 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.