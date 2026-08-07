Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Aktie unter der Lupe
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07.08.2026 10:19:49
RBC Capital Markets: Outperform-Note für Daimler Truck-Aktie
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Outperform" belassen. Der Auftragseingang des Lkw-Konzerns sei mau ausgefallen, schrieb Nick Housden am Freitag. Die Jahresziele hätten aber Bestand.
Aktienanalyse online: Die Daimler Truck-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 10:03 Uhr ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,2 Prozent auf 46,06 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 12,90 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 481 704 Stück gehandelt. Die Aktie legte auf Jahressicht 2026 um 29,0 Prozent zu. Am 07.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:19 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:19 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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