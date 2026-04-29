RBC Capital Markets: Sector Perform für adidas-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Piral Dadhania attestierte dem Sportartikelkonzern am Mittwoch in seiner ersten Einschätzung einen starken Jahresauftakt. Das erzielte Umsatzwachstum und das operative Ergebnis (Ebit) hätten die Erwartungen übertroffen. Das Wachstum sei aber ungleich verteilt und gerade im Schuhbereich nur gering ausgefallen.

Aktieninformation im Fokus: Die adidas-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung

Das Papier von adidas konnte um 09:32 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 7,0 Prozent auf 147,50 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 8,47 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 279 277 adidas-Aktien. Das Papier gab seit Jahresanfang 2026 um 12,7 Prozent nach. Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von adidas wird am 29.04.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:08 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:08 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.