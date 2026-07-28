RBC Capital Markets: Sector Perform für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das zweite Quartal des Autobauers sei klar besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Besonders hervorzuheben sei die Marge im Pkw-Geschäft, die mit 4 Prozent über der Konsensschätzung von 3,5 Prozent gelegen habe.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 14:06 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 46,61 EUR nach oben. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 13,72 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 1 608 302 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 17,0 Prozent. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2026 wird für den 28.07.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:50 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:50 / EDT



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