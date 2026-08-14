Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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Aktie auf dem Prüfstand 14.08.2026 10:43:47

RBC Capital Markets: Sector Perform für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

RBC Capital Markets: Sector Perform für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurde von RBC Capital Markets einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 53 auf 54 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Tom Narayan passte seine Bewertungsmodelle für die deutschen Autobauer an die jüngsten Quartalszahlen, seine Gespräche mit den Management-Teams sowie aktuelle Investoren-Rückmeldungen an. Generell bleibt er für die EU-Automobilhersteller vorsichtig, wie er am Donnerstag schrieb. Als Belastungsfaktoren nannte er den abgeschwächten chinesischen Absatzmarkt und den zunehmenden Wettbewerb in Europa.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 10:27 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 45,55 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 18,56 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden via XETRA 150 146 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 18,9 Prozent. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:42 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: iStockphoto,Vladi333 / Shutterstock.com

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